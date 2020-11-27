港大學生會開派對冇手尾等下手執　遭批卸責後認衰致歉

香港大學學生會被批無手尾兼管理不善。港大社會科學學會代表周二（24日）在該校的評議會上，向港大學生會中央幹事會投訴指，該學會於上月17日預約學生會大樓UG205，惟當日早上9時到達房間後，驚現變垃圾崗，最後要由校外學生協助清理，要求「上一手」使用的幹事會解釋時，更被回覆清潔時間表，批評對方企圖推卸責任。

根據圖片顯示，涉事房間一片狼藉，遍布大量食物殘羹、啤酒，地上更有紅酒及嘔吐物，幹事會在評議會上承認有疏忽，又對社會科學學會致歉，承諾往後會妥善清理，評議會最後通過決議，對幹事會在此事上疏忽表示遺憾，並要求幹事會向社會科學學會提交書面答覆和道歉。

港大學生會行政秘書馬浩天書面回覆時稱，10月16日為本年度港大學生會就職典禮，幹事會當日使用該房間作工作人員及客人等候室，並讓客人在內用膳。馬浩天又在信中列明學生會大樓的清潔服務提供時間。社會科學學會代表指幹事會使用房間後有責任清潔，批評其書面回覆圖卸責清潔工。

香港大學學生會學苑報道指，馬浩天在會上口頭回覆稱自己在17日早上得知房間情況，故建議尋求清潔人員協助，其後再獲悉有兩名校外學生協助清理房間。他又否認卸責指控，稱自己是解釋行政安排，當日沒人到場清理是因有其他工作，並就事件致歉。

學生會會長葉芷琳表示，當日有校外學生及其他訪客到場，可口頭上斥責他們，但無法循其他方法追究責任。她又承認自己曾喝了一杯酒，外務副會長鄭凱盈稱曾進食及喝酒，但未有留到最後，財務秘書林靖浵曾喝酒，馬浩天曾在房間內但未有進食，其他幹事則未有到訪。