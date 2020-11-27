鍾南山指大規模接種疫苗需時　香港急需全民檢測

首屆中國衞生健康科技創新發展大會，周五（27日）在廣東深圳舉行。中國工程院院士鍾南山出席大會主論壇就新冠疫情發表講話，指出同時患上流感及新冠肺炎的病例已出現，但大規模接種新冠疫苗仍需要時間。他會後受訪時表示，香港當務之急是需要進行全民核酸檢測。

鍾南山表示，香港近日出現的新冠肺炎本土病例，是一個危險的迹象，需要特別注意；強調本土病例患者會經常周圍走動，加上現在無症狀感染者的傳染性很強，特別是出現症狀前5至6天影響比較大。他表示，發現當日已有很多港人接受檢測，認為進行全民檢測能把新冠肺炎患者和健康人士分開，及時切斷傳染源。

鍾南山大會主論壇發表《中國臨床科技進展與新冠疫情防控》主題的講話，提到流感隨冬季來臨進入爆發期，目前已收到有4宗同時患上H1H3甲型流感和新冠肺炎的病例，未來恐面臨更多同類情況，故需要快速的檢測設備，並通過戴口罩等方式防護。目前統計結果顯示，在中國40種法定傳染病中，今年流感發生率已大大降低。

鍾南山認為，自然免疫不現實、不科學、不人道，提到以往經驗要找到可供大範圍使用的好疫苗至少需時5至6年，目前來看新冠疫苗起碼需要2至3年。他指出，目前的疫苗還未滿一年，都有些缺點，故鼓勵發展比較多類型的疫苗；又指有必要生產一些緊急疫苗，但大規模接種仍需要時間。