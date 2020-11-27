涉開刀切乳房腫瘤時欠解釋　被控西醫否認「無紀錄不代表無講」

外科醫生張丹圖及孫杜琪涉於2006年為一名女病人A進行乳房擴大局部切除手術時，未有清楚解釋A沒有患乳癌，以及手術的性質、風險、替代治療方案等，被控專業失德。香港醫務委員會今日(27日)續訊，孫及張皆表示對14年前的個案沒有印象，只能依據慣常做法及醫療檔案作供。二人皆表示有向A解釋手術性質、範圍、風險等，並無說A患癌。辯方專家證人指，醫生在解釋的同時，也要考慮病人消化醫療資訊的能力。案件押後至明年裁決。

案情指，病人A早年曾切除左乳纖維瘤，2006年覆檢時進行了乳房X光等檢查後，再發現有纖維瘤，獲轉介到瑪麗醫院，由孫應診，並安排同年8月進行擴大局部切除術，張則手術前一天安排簽署同意書。A一直以為自己患上乳癌，做手術是為了切除癌細胞，豈料術後化驗顯示腫瘤為良性，A的乳房亦變形，影響身心健康。

孫否認曾說A患癌，因為當時尚未了解情況，雖然懷疑腫瘤是惡性，但並無證實她患癌。應對方案為粗針穿刺或局部切除術，以取樣化驗，了解腫瘤是否惡性。由於A一星期前做過針刺，乳房或有腫塊、瘀血，影響化驗結果，所以她建議做切除手術。根據慣常做法，她會向病人解釋兩者利弊，再建議方案。

另外，孫亦否認曾說「要切1cm，唔得就2cm，再唔得就割到淋巴」，指一般而言，她會解釋切除的範圍，包括腫瘤，以及周圍1至2cm的組織，不會提及淋巴。至於向A解釋術後乳房凹陷的問題，她表示自己只會解釋切除範圍，以及用「凹陷」、「變形」的字眼，但不會說是「輕微凹陷」，因為每人對「輕微」的定義不一樣。

控方質疑孫的會診紀錄欠完整，例如沒有提及A的X光造影檢查，也沒有提及粗針穿刺的替代治療方案。孫表示，她無法鉅細無遺寫下所有對話及細節，但表示有解釋不同方案的利弊、手術性質、做法、風險等，「無寫唔代表無講無做」。研訊小組主席鄧惠瓊則指出「無寫都唔代表你有講」。孫亦同意如果當時有寫出細節，患者可能就不會有不滿。

張作供指，他當時的職責是檢查A是否適合做手術、解釋手術目的及風險、安排簽署同意書。如果A對手術有質疑，他應報告上司，讓做手術的孫處理。根據有關文件，A當時並無疑問及反對，應該明白有關資訊，也簽了同意書。張稱，他當時亦有解釋切除範圍，但沒有用「變形」、「不對稱」，也無提及替代方案、術後跟進，因為當時的重點是找出腫瘤的屬性。

辯方專家證人黃亭亭醫生作供指，醫生的確需要解釋粗針穿刺及局部切除術的分別、利弊等，但也要考慮病人接收、消化醫療資訊的能力，過多資訊只會造成困擾，姑勿論當時是2006年，大眾對乳癌的認知有限。黃認為，孫使用「刺傷」來解釋為何不應做粗針穿刺，是淺白易懂的解釋。黃續指，A當時並不適合做粗針穿刺，因為呈現假陰性的機會率很高，或會給予A假希望。她認為在是次案件，粗針穿刺不應被視為替代治療方案。