3個月大女嬰獨留家中命案　母：估唔到我先生會咁做

42歲無業漢被指謀殺僅3個月大親女一案，今（27日）於高院續審。被告妻子繼續作供，她表示案發時有產後抑鬱，當日她情緒很差故凌晨時離家到內地：「唔想畀人搵到咪返大陸囉」，她坦言當時亦曾擔心無人照顧女兒：「但唔會估到我先生（被告）會咁做，總之返來BB就死咗啦」。作供期間她一度情緒激動，法官因此提早休庭。

被告妻子盧殷童供稱，同居初期跟被告「相處得幾好，無嗌交」，被告本來在連鎖快餐店當跟車送貨，但女兒出生後14天他便告失業，之後一家便靠每月萬多元的綜援維生。當時有社工跟進她的情況，被告亦有協助照顧女兒替她換尿片等，雖然有時「可能顧住打機但對BB都OK」。

盧稱在生女後有輕微產後抑鬱情況須要服藥，有情緒時會發脾氣，但不影響她照顧女兒。惟於2018年8月21日凌晨，她情緒很差，便趁女兒及被告睡覺時悄悄離家，因不想給人找到，便隨即到內地的賓館過夜。直至當日下午睡醒她才發現被告找她並留下多條訊息。

控方其後拿出被告與盧的電話短訊紀錄，指她前一天（8月20日）到下午才返家，盧解釋是得到被告批准約朋友喝酒，不過控方短訊顯示被告怪責她「成日出去玩」，她則回應指「知否我壓力好大」，被告則表示「係你自己揀」。

控方又指紀錄顯示，盧返內地後被告多次致電她但她沒有接聽，被告並給她發訊息問：「咩事…無啦啦走咗」「你唔理我同BB嗱?」「尋日仲好哋哋，有咩唔開心搞成咁」，更於下午4時給她發BB的照片，並指：「媽咪，你快啲返來，我同爸b等緊你返來㗎」。

被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港謀殺其女兒張嘉雯。