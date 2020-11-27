鄭若驊民望續「墊司底」　學者質疑力有不逮促下台

被外界炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望繼續「墊司底」。有機構今日(27日)就政府民望發表民意調查結果，當中市民對鄭若驊的評分為20.4分，在三位司長中排名最低。有學者指，鄭若驊任內律政司屢次出現「甩轆」事件，質疑鄭管理不善，促退位讓賢。

香港中文大學香港亞太研究所於本月16日至23日以電話訪問形式，成功訪問703位18歲以上的市民。結果顯示有61.9%的市民對政府的表現表示不滿，僅有16.4%的市民表示滿意，而回答「普通」、「一半半」的市民則有21.1%。對政府信任度方面，有53.4%市民對政府表示不信任，只有19.2%市民表示信任政府。

另外，受訪市民對特首林鄭月娥的平均評分為26.1分；對政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、鄭若驊的評分分別為27.7分、31.5分、20.4分。由於調查於本月23日結束，故未能反映新一份《施政報告》對民望評價的影響。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，律政司過去多次「甩轆」，包括曾被裁判官指出案件控罪中列明案發時間僅限於一分鐘、寫錯被告姓名等，極度影響市民觀感，同時反映鄭若驊監管失職，導致鄭民望持續偏低。陳又稱，警方多次高調拘捕涉違法者，惟鄭檢控進度慢，難免令公眾質疑本港法律「雷聲大、雨點小」。陳稱，鄭若驊對法律的解說工作不足，對下屬監管力有不逮，認為鄭應該退位讓賢。

對於政府民望及信任度低下，陳偉強認為最大問題是政府抗疫不力，令新冠肺炎疫情「一波接一波」，而政府無力將本地確診個案清零。陳指，疫情令不少行業大受打擊，惟政府防疫失敗導致開關無望，經濟雪上加霜，反問「市民對政府評價又點會好呢？」