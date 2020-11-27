周星馳重申給錢是對女友的獎勵　分成是對女友承諾

藝人周星馳被前女友于文鳳追討投資分成案，周星馳作供兩日半後，今天（27日）上午終完成作證。法官將案押後至下周一（30日）續審，將由周星馳一方傳召其公司僱員 Brenda Cheung、及周的胞姊周文姬作供。周星馳在作供尾聲重申，分錢給于文鳳完全是因為她是其女友，那些錢是給女友的獎勵。

今日原告于文鳳的大律師提出一批2011年的電郵，指周當時向滙豐銀行申請信貸，但滙豐方面指他年收入僅400萬港元，不足以通過他要求的信貸額的壓力測試，指明其年入必須達到1500萬港元。而于文鳳就代他覆信，指他將會開新戲，會收到2000萬港元導演酬金。惟滙豐仍不滿意，並反問周會否將其天比高12號屋放租。

電郵紀錄顯示，于文鳳在回應滙豐提問時，表示會以月租55萬港元將天比高12號屋租出。其後周的公司更與滙豐簽訂協議，把會收到的租金轉予銀行。雖然于現在指那只是申請信貸的後備方案，但這始終與周星馳指稱，他早已決定留12號屋自住的說法不符。

周今天就回應表示，不記得在2011年有此通訊。而他因為喜歡該地段和環境，所以決定留下12號自住。在此之前，他已買入附近的普樂道7號作居所。

「天比高」項目的合作夥伴胡亮明早前作供時曾透露，12號屋的裝修並很有個人風格。于的大律師因此問周，他身為名人，由他設計裝修的單位會否可成為賣點。周表示不同意，並指：「愈貴重嘅豪宅，客人通常愈希望按照自己嘅意願裝修間屋」，又指已裝修的屋雖然可比「清水屋」賣得更高價，但就要承受風險：「要撞啱鍾意啲裝修嘅客人」。

周星馳在供詞中表示，12號屋在2011年初完成裝修，但他要到年底才搬進去。他今天在被盤問下就承認，他和胡亮明在2009年底已在該屋開派對招呼朋友，他解釋那時屋內只是「主要地方表面做好咗」，但因為屋比較大，許多細節工程仍未完成。

除了「天比高」外，大律師亦問及周購買大埔豪宅比華利山之細節。周星馳指是發展商恒基方面向他推薦，他又親身視察過後才決定買入，否認是受于文鳳推薦入市。

周在作供尾聲接受自己的大律師覆問，同意曾向胡亮明說過，曾向于提出給她10%的利潤分成，但強調「唔係應承，係我提出分畀佢」，又指「呢個承諾，完全係因為佢係我女朋友」。至於是否只局限於物業投資，周就指不記得有這樣說過，他指「既然呢個係獎勵女朋友嘅，就唔會講到咁⋯⋯冇所謂你幫唔幫我」。