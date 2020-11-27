藉按摩非禮少女　社署屯門兒童院男副校罪成囚半年

社會福利署轄下屯門兒童及青少年院內的一名男副校長，多次藉詞為16歲女學員按摩紓緩背痛，乘機伸手進她衣內，又還觸碰她的胸側。他今（27日）在西九龍法院被裁定3項非禮罪成，遭判監禁6個月。裁判官直指案發地點是一所禁閉式院舍，戒律森嚴，被告身為資深教師，應深明應避忌異性接觸，惟他卻在授課時犯案，明顯有恃無恐，仗著自己的地位，以為年輕學員不敢投訴。

57歲被告關志剛，報稱任職教師。他被控於2019年1月至3月期間，在新界散石灣北路三號的屯門兒童及青少年院某課室內，分別3次非禮女子X。

裁判官裁決時指，被告身為教師，應明白男女授受不親的道理，就算要協助X紓緩背痛，他亦可指導X自行按摩，或使用工具輔助，甚至邀請第三者作公證，惟被告卻選擇親自用雙手為X按摩。

裁判官又指，被告聲稱協助X做拱橋時，為免她失平衡才會誤碰她臀部，惟他卻在X結束動作後，仍輕拍她臀部。而且，即使被告為按摩X是解決背痛，但過程中卻不必要地觸碰她胸部。

同時，裁判官認為X並無誣衊被告，她能清晰交代事件。雖然每次按摩前，被告都有先徵得她的同意，惟事實上她對被告的行為，都感奇怪和害怕。即使她同意，亦僅指按摩和協助平衡，而被告的行為遠超她同意的範圍。