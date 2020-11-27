男女向示威者揮棍棒長刀　男因自衞脫罪女判囚3月

有市民於去年9月在沙田新城市廣場聚集唱歌，期間一對男女疑用手機拍攝眾人，雙方爆發衝突，當時男女因分別涉嫌手持棒與長刀，事後各被票控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（27日）在沙田法院裁決。裁判官認同男被告當時是自衞和保護女友，故裁定他無罪，至於女被告確曾主動攻擊並拿刀揮舞，故裁定她罪成判監3個月。

兩名被告為男廚師黎一龍（45歲）及其同居的無業女友陳美英（49歲）。控罪指他們於去年9月15日，在沙田新城市廣場L1樓上落客區的公眾地方管有攻擊性武器，即分別是一支棒及一把刀。

裁判官裁決指，縱合現場閉路電視和被告口供，當時女被告遭在場人士指罵和抓傷，面和身體均有受傷，其後男被告駕車而至接載女被告，並手持棍狀物下車，聲稱為了保護女被告和嚇退在場人士，原本包圍女被告的8、9名人士亦離去。

男被告本打算上車離開，可是一名持棍人士突然跑過來，兩人先是對峙再發生打鬥，最終兩名被告亦開車離開。裁判官信納男被告當是只想保護女被告和嚇退施襲者，稍後遇襲時亦確難以脫險，認為他的行為合理，故裁定他無罪。

至於女被告聲稱只是偶然拾起地上的長形物件自保，她不知道裏面有刀，也沒打算用刀傷人。惟裁判官指出，片段顯示女被告曾拿着該物件向旁人揮舞，當攻擊被擋下長形物跌在地上時，她隨即再拿出裏面的刀來揮舞。裁判官認為女被告是主動攻擊，即使她確曾受襲，她手上的刀比起施襲者使用的行山杖和雨傘而言都屬過分武力，故裁定她罪成。

辯方求情指，女被告因遭多人指罵而感到壓力。裁判官接納她一時情緒失控才犯案，慶幸事件中無人受傷，最終判她監禁3個月。