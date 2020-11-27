下月天文盛宴12.14迎雙子座流星雨　「木星合土星」錯過要等20年

即將踏入12月，本港將出現兩個特別天文現象，分別為「雙子座流星雨」及「木星合土星」，雙子座流星雨是今年觀測條件最理想的流星雨之一，專家預計在香港觀測流星雨的最佳時間是12月14日凌晨約2至3時，而木星合土星現象更約20年方會出現一次，可謂機會難得，市民萬勿錯過。

香港太空館館長李為君表示，流星雨發生時，流星像從星空中被稱為輻射點的某一點，向外散射而出。如天氣情況良好，市民在視野廣闊和較黑暗的郊區，有機會每小時看到約20至30顆流星。

木星合土星是指木星和土星運行至黃經相同的位置，最理想的觀賞時間為今年12月21日，木星和土星在視覺上會極為靠近，相隔只有約六角分，大概五分之一個月球大小，是近400年以來最接近的一次。當晚市民可於傍晚6時至7時30分期間，往西南偏西方向、手視野廣闊的地方觀賞兩顆行星。市民亦可於12月21日前後一日晚上觀賞上述天文現象。

李又提醒市民，下次「木星合土星」將於2040年才出現，但兩顆行星相隔超過一度，即約兩個月球大小，要等到2080年，木、土兩星才會再如此接近。