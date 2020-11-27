海關破3年最大宗走私鑽石案　在香園圍管制站檢640萬貨拘2男

香港海關昨日(26日)在連接深圳蓮塘口岸的香園圍邊境管制站，截查一輛報稱無載貨的出境貨車，由於司機接受查問時支吾以對、目光游移，關員察覺可疑，遂安排他接受搜身，並在其所穿長褲的左前袋發現一批懷疑走私鑽石，經點算共162粒，市值約640萬港元，隨即拘捕該名33歲男司機。關員經跟進調查後，同日傍晚再在深水埗一個公屋單位內拘捕另一名33歲男子，相信他與被捕司機屬朋友關係，並懷疑與該宗案件有關，正進一步調查案件。

海關有組織罪案調查科高級督察張業泰表示，今次是海關近3年來破獲最大宗的走私鑽石案，檢獲的鑽石每顆大小不一，並無產地來源證，將會尋求專家鑑證以查明其質量及確實價值，並會就其來源作深入追查，不排除將來有更多人被捕。

張業泰亦指出，海關相信不法分子試圖將鑽石由香港走私往內地，其主要原因是內地一向對鑽石等高價值貨品有一定需求，卻對鑽石的出入口管制非常嚴格，由於鑽石本身容易收藏、屬體積小的貴價物品，更令不法分子覺得有利可圖及容易得手。另外，在新冠肺炎疫情影響下，各個關口對旅客出入境有嚴謹限制，相信走私集團因而利用跨境貨車將鑽石走私到內地。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。市民如發現任何懷疑走私活動，應盡快聯絡海關作出舉報。