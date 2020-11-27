兩青年認潛港鐵站毀月台幕門候懲　維修費逾261萬元

兩名青年去年凌晨手持鐵錘及鐵筆闖入已關閉的港鐵將軍澳站，破壞10多道月台幕門，造成逾261萬元的損毀，最後當場被制服。二人今（27日）在區院承認一項入屋犯法罪，還押至12月11日量刑。法官明言本案有別於一般入屋求財的案件，情況類似暴動的行為。

兩名被告分別是報稱侍應的盧智聰(21歲)及報稱無業的林俊(24歲)，他們承認於去年10月8日，非法入侵港鐵將軍澳站，意圖損該建築物或站內任何東西。法官直言除非不問世事，否則「唔會唔知道暴力社會運動係點」。在聽罷求情後，法官下令先替盧索取背景報告，及替林取精神科報告後才判刑。

律師求情指，盧為家中經濟支柱，平時樂於助人。他當日與約林傾談，期間談到社會事件，林提議到港鐵站進行破壞以表達意見，他遂同行。

法官聞言質疑他們的行動與表達意見有何關連及幫助，辯方同意兩者沒有任何關連，盧只是一時衝動犯案，林給他的鐵錘他並沒有用過，當時進入月台亦只因關心林，叫他快逃跑。他在經濟能力容許的範圍內，他願意賠償2萬元。

至於另一被告林俊，律師同意他的破壞行為不可理喻，但他有情緒問題及躁鬱，有自殺傾向，因看到示威相關新聞，以及警方暴力拘捕的情況，情緒才變得波動，他又聽聞港鐵會接載防暴警，一時衝動才去進行破壞，意圖警方不能再乘坐港鐵。

律師強調，兩名被告並非相約前往犯事，犯案所用的工具亦只是在附近地盤拾獲。

案情指，去年10月4日宣布訂立《禁止蒙面規例》後，多區港鐵站設施遭破壞，而將軍澳站則在同月5日至11日期間關閉。案發時，閉路電視片段拍到兩名被告先後進入將軍澳站及進行破壞，及將工具棄在路軌上，其後被制服。盧在警誡下承認進入站內，但沒有破壞任何東西，而林亦承認以鐵筆破壞幕門，更表示「係我做嘅，唔關佢事」。

案中有14道玻璃幕門被破壞，4道門上有刮痕，港鐵需支付逾261萬元維修費。