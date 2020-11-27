12港人涉偷渡移送鹽田區檢察院起訴　料未來1至2周開審

12名涉嫌違法港人於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所。深圳鹽田警訊今午（27日）3時在微博表示，深圳市公安局鹽田分局對被捕12人涉嫌組織他人偷越邊境、偷越邊境案件偵查終結，依法移送鹽田區人民檢察院審查起訴。消息指，此案件預料於未來1至2周內開審。

另據了解，其中一名被捕人士廖子文的家屬委託內地律師李國蓓，今早到深圳鹽田看守所要求會面，但獲告知廖在看守所內已自行委託兩名社會律師，而非法援律師。李質疑，廖在案發時未滿18歲，按法規不能自行委託律師，為何有能力自行聘請內地的社會律師而家屬不知情。

根據內地《中華人民共和國刑法》第322條規定，違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重的處1年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

另根據《刑法》第318條規定，組織他人偷越國（邊）境的，處2至7年有期徒刑，並處罰金。若有下列情形之一，處7年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產，包括（一）組織他人偷越國（邊）境集團的首要分子；（二）多次組織他人偷越國（邊）境或者組織他人偷越國（邊）境人數眾多的；（三）造成被組織人重傷、死亡的；（四）剝奪或者限制被組織人人身自由的；（五）以暴力、威脅方法抗拒檢查的；（六）違法所得數額巨大的；（七）有其他特別嚴重情節的。

消息指，今年8月23日，他們乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟在果洲群島對開內地水域被截獲。案中被控的12名人蛇，包括在港涉嫌違反港區國安法的「香港故事」成員李宇軒；另有三人是「屠龍小隊」成員，涉及去年華仁書院炸彈案，包括22歲香港公開大學三年級學生張俊富、20歲無業青年張銘裕及21歲IVE學生嚴文謙，3人在港涉串謀有意圖傷人罪等。

至於去年灣仔駱克道汽油彈原材料案，30歲售貨員鄧棨然、17歲港鐵技術見習生鄭子豪及17歲學生廖子文，則涉串謀意圖縱火及管有物品意圖損壞財產罪。

此外，29歲測量員李子賢涉去年金鐘暴動及襲警罪，18歲學生郭子麟涉去年暴動罪，年僅16歲學生黃臨福則涉企圖縱火罪。此外，29歲機械技工黃偉然涉嫌於今年1月上水村屋農田地的懷疑烈性炸藥案，被控一項製造爆炸品罪，獲保釋及不得離港，須遵守宵禁令。艇上唯一女子喬映瑜亦涉嫌與上水炸藥案有關，一直被本港警方通緝。