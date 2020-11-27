財會審議明日大嶼研究撥款　多名議員提出質疑

特首林鄭月娥前日(25日)發表新一份《施政報告》，並宣布撤回所有待審批的人事編制建議，令「明日大嶼」研究撥款提前成為今日(27日)立法會財務委員會的首個審議項目。惟期間有議員認為政府想法過度樂觀。

對於預料2027年開展填海工程，2034年可以入伙，身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀質疑政府過度樂觀，指政府不少研究計劃遭到不同程度的延誤，或需額外撥款，舉例指土木工程拓展處就綜地作業可行性的研究本應在2018年結束，但至今仍未完成、屯門赤鱲角隧道通車亦有所延遲，部分單車徑更是「做落先發現好多問題」，促請政府向市民保證研究不會超時。

發展局局長黃偉綸表示，預料42個月內可以完成研究，指「每一步都要努力」，預料規劃程序有爭議，如果需要公帑會到立法會再申請撥款，盼望不是過度樂觀。

漁農界議員何俊賢指，倘若明日大嶼前期研究撥款申請獲通過，填海公司可以「中標搵錢」，但填海對漁民並無利益。他批評政府每次填海就對漁民提供津貼，但津貼金額少，漁民亦缺少持續發展漁業的地點。何俊賢促請政府將附近用地設立轉產轉型的設施、檢討特惠津貼機制，以及切勿「先破壞後賠償」，形容有漁民「升天都未拎到政府賠償」。他又指，政府需要解決與漁民共贏的問題，他才會支持撥款申請。

黃偉綸回應指，明白何俊賢關心漁農界，會認真研究以及認為建議均有空間商討，但又稱部分政策涉及不同部門，會與各部門商討有否調整空間。