市民欲交樣本樽欠指引　直斥衞生署安排混亂　

新冠肺炎確診個案激增，確診者遍布港九新界，港府為應對疫情發展，於本周一（23日）起在多區設置流動採樣亭及樣本瓶派發點，但東網接獲市民投訴衞生署安排混亂，直斥將市民淪為人球！市民吳小姐在荃灣沙咀道遊樂場採樣亭取得樣本瓶後，今早（27日）按員工指引到惠荃體育館交還樣本樽，惟到埗後發現館內並沒有收集箱，其後再到區內普通科門診診所，則以「不接受」為由拒絕收回樣本樽，輾轉至今仍未交回。

吳小姐指，由於自己工作地方有同事的朋友確診，為求安心，昨日（26日）到區內採樣亭進行檢測，當時亦詢問在場職員，若家中有行動不便長者可如何做檢測，她指同事回覆「都係要來排隊」或取深喉唾液樣本樽回家自行留樣本，並將樣本樽交回惠荃體育館。

其後吳小姐取得樣本樽後，今早幫母親留樣本，並按指引到惠荃體育館交還樣本樽，惟到埗後發現館內並沒有收集箱，逐到區內伍若瑜夫人普通科門診診所交樽，職員則以「不接受此樣本樽」拒絕收回。

吳小姐即時致電衞生署熱線查詢，職員以「不太清楚」，「不肯定」來回應；其後再whatsapp查詢衞生署，對方則以自動回應「對不起，我們不明白你的訊息，請重試。」吳指，2個查詢熱線形同虛設，直斥「廢到無朋友」。

她又指，母親已經75歲，要坐輪椅行動不便，相信其他家庭都有長輩成員想做檢測，但現時檢測流程混亂令人卻步，她促衞生署盡快交代細節及教導職員清晰的指引。東網正就事件向衞生署查詢。