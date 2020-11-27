調查指過半市民不滿兩大超市回饋方案　團體倡擴闊受惠對象

政府推出第二期保就業計劃時要求兩大超市需回饋社會，但回饋方法引起社會爭議。公民力量在上月20日至本月17日向1923名18歲或以上市民進行調查，有52%受訪者不滿意兩大超市的回饋方案，亦有40%人不贊成超市現金券只派予指定弱勢社群。團體建議政府再推此類計劃時，擴闊受惠對象，非只針對長者、低收入家庭等。

是次調查對象有70%受訪者為基層市民。調查結果發現，有83%受訪者不知道如何向社福機構申請相關超市現金券。有受訪者表示不同意超市與社福機構合作派發現金券，因為「受惠的人太少」、「只限會員申請」。

另外，有69%市民不同意超市的回饋方式以舉辦「一分鐘免費掃貨」，亦有46%人不認同超市凍結指定貨品半年，有部分人認為超市直接調低產品價格或全單作出折扣更符合大眾利益。團體認為是次社福機構將現金券派予服務對象的方法不透明，現金券只得部分人士受惠，建議政府擴闊受惠對象，如失業人士、受僱人士等，因在疫情下最受影響。

另外，團體認為暫停保就業計劃後會觸發裁員潮，故建議當局開展第三期保就業計劃，並檢討審批條件，以確保公帑用得其所。