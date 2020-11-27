政府建議引入境外投票　曾國衞：會謹慎處理、不會硬推

政府在新一份《施政報告》提出，建議修改未來選舉安排，包括引入「電子派票」及「境外投票」等，目標於明年立法會換屆選舉中落實。政制及內地事務局局長曾國衞今午(27日)會見記者表示，當局考慮是否實施境外投票及如何進行時，須確保投票在公平、公開、誠實情況下進行，且涉及選舉前的登記、點票安排的風險及執法等問題，重申當局會謹慎處理，目前未有修例時間表，又強調不會在未能確保選舉公平的情況下硬推。

曾國衞又指，正積極研究選舉管理委員會提出的建議和社會意見，同時研究引入電子選民登記冊、有需要人士優先投票，以及境外投票的可行性。他指出，俗稱「電子派票」的電子選民登記冊有助提高派選票準確度，令投票變得更流暢、更有效率。他強調，當制定了可行方案，會諮詢立法會。

《施政報告》又提出，政府將就公職人員宣誓事宜進行修例工作，今年內會向立法會提交草案，就《基本法》第104條進行本地立法。曾國衞表示，局方修訂相關條例，解釋宣誓要求、程序，以及違反相關法例的法律後果等，強調會盡快完成提交草案，惟目前未有最終定案。

被問到法例會否涵蓋區議員或特首選委等其他公職人員時，曾亦指暫時未有定案，初步草擬的範圍只涵蓋2016年全國人大常委會的釋法內容及相關案例等；而他個人認為，由特首出任立法會議員等的監誓人並無問題。至於一旦公職人員違反誓言會如何處理，曾強調，一旦有人相關誓言，理論上已不再符合出任公職人員的資格。

他又主動回應自己日前出席立法會會議時的表現，稱近日身體有不適，正服食抗生素和消炎藥，服藥後有困倦情況，對日前的表現感不好意思和抱歉，多謝大家關心。他表示醫生曾建議休息，但指作為主要官員應全力支持《施政報告》，故出席立法會會議。他亦提到，自己的頸椎有退化情況，平日在召開長時間的會議時會作舒緩。