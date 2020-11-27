不再「派糖」　羅致光﹕社會保障須考慮優先次序

疫情下本港失業問題嚴重，惟新一份《施政報告》欠缺「派糖」措施，不但未有設立失業援助金等紓困措施，更表明要再研究把長者生活津貼，劃一至高額津貼的推出時間，計劃延遲下逾萬名長者因而無薪加。勞工及福利局局長羅致光今(27日)表示，當局在多項社會保障措施中，須考慮優先次序，部分仍在陸續進行改善，預計劃一長生津會於較後時間推出，有信心可在今屆政府任期完成。

羅指出，今年6月已放寬綜援計劃下，身體健全人士的資產上限一倍，為期一年，並於《施政報告》提出，把身體健全人士的所有保險計劃現金價值豁免計算為資產。他説，部分人士只屬短暫性失業，相信有關安排有助其度過難關。

他又提到，當局未來會在公營房屋項目內專門預留約5%總樓面面積作福利用途，尤其是需求殷切的安老院舍。不過，由於未來5年動工的項目，其規劃已進入較成熟階段，他預料需時6至8年才能達到有關指標，屬中長期措施，期望未來可提供較多社福設施。

對於有市民批評大灣區青年就業計劃「送走本地年輕人」，羅指人才本身是流動，例如工作假期計劃，部分年輕人在外地工作過後或會留低，亦有人吸收外地的工作經驗後會回港，不應以單向思維看待。他續指，本地就業機會在短期內仍有挑戰，希望計劃有助年輕人把大灣區的發展機遇，強調即使在大灣區創造2,000個職位，並非等同失去2,000個年輕人。