金融顧問帶菲律賓魔杖出街被控　管有武器罪成須還押

去年8月11日港島反修例遊行期間，一名男金融顧問被指在北角管有一枝木棍， 他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，今（27日）在東區法院被裁定罪名成立。裁判官崔美霞指出，沒有證據顯示被告面對即時危險，認為他帶備木棍及整齊裝備，必定有意圖傷人，不接納被告自衛的解釋，下令被告還押至12月9日判刑，以索取其背景報告。

28歲被告蔡嘉琪，被控於2019年8月11日，在北角電氣道道169號外的公眾地方，無合理辯解而管有一枝木棍。

控方案情指，當日下午3時許，警員巡查期間發現被告神色可疑，甫見警員便轉身，於是急步上前截查。結果在被告手持的布袋，搜出涉案長28吋的木棍，並於被告的背囊中，搜獲口罩、手套、過濾器等，警誡下被告指「我驚畀人打，我攞嚟自衛嘅」。

被告自辯時指聲稱該木棍是一枝「菲律賓魔杖」，當晚他隸屬的空手道館舉行周年音樂晚宴，他打算在晚宴時與師傅交流棍術。此外，去年8月5日他透過傳媒得知英皇道對開發生暴力事件，又盛傳會發生「千人廝殺」，他感到不安，怕被成為攻擊目標。事發晚他打算到公司附近買食物，惟當時他感到現場氣氛緊張，故離開辦公室時帶同「魔杖」傍身。

裁判官裁決時指，自從8月5日後，案發地點一帶便沒有再出現暴力，而且事後當局已加強警力，加上相關報道只是說「瘋傳」、「流言」，認為沒有證據支持被告有即時危險，需要帶齊裝備外出用膳，因此不接納被告自衛的說法。此外，裁判官又不相信被告會在賓客眾多的音樂晚宴，與師傅揮動長棍切磋棍術，認為被告證供不合常理。