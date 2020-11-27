政Whats噏：交還立會辦公室　許智峯形容議會生涯如戰場

參與總辭嘅民主黨前立法會議員許智峯(峯鴿)今日(27日)晏晝搬離同交還位於立法會大樓嘅辦公室，佢話大部分立法會開會文件、私人文件已執拾，又指好多市民送畀佢嘅紀念品、文宣、雜誌，形容係「滋潤一生」嘅記憶，雖設法拎番屋企，但仍有部分未及搬走，今日係最後一日返立法會收拾物品。

峯鴿話，「無乜野唔捨得」同「無乜歸屬感」，形容喺立法會四年嘅議會生涯就好似戰場一樣，又對於辦事處嘅同事面臨失業感到愧疚，佢話有部分同事重回黨部工作，惟因資源所限未能聘請所有人，至於幫同事搵工並唔係簡單嘅事，佢又形容「幫手寫推介信變左係負累同死亡之吻」。

過去3個月多次被捕，面對3宗案件合共9條控罪，佢承認難以輕鬆離開議會，但最近就多左時間陪屋企人同落區。屋企人都好擔心佢，太太更試過睇電影，畀戲入面嘅門鐘聲嚇至「成個彈起」，身為兩孩之父，同時亦要安撫小朋友情緒，目前則需要時間沉澱一下，梳理同思考過去經歷。

峯鴿又話有諗過進修，因為選舉未必係長勝將軍，仍有讀書嘅心願，但呢一刻存在好多變數，面對可能十分長嘅審訊，讀書已經變得相當奢侈。佢又唔排除再參選嘅可能，但擔心紅線會定得太緊，「政府可能唔放民主派入閘」，認為要同從政，須思考參選價值有幾大，如果民主運動有好處依然會參與，唔會輕言放棄議會戰線。