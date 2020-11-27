往救援周梓樂時雖交通受阻　救護隊目稱沒導致延誤

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（27日）繼續，梓樂墮樓當晚到場的救護隊目供稱，救護車駛往尚德邨時，兩度遭路上汽車堵擋，致無法依原定路線須改道行駛，之後又因違法泊車改為徒步前進。惟該救護隊目表示，阻塞影響不大，認為不會延誤救治。

救護隊目鄭冠明供稱， 去年11月4日凌晨一時，他乘坐的救護車A344剛完成一宗案件，正在返回寶琳救護站的途中，突然收到新指示，懷疑尚禮樓有人受傷。於是救護車沿寶順路迴旋處，轉到唐明街，卻發現前方有巴士及私家車阻礙，無法前進。

鄭遂指示司機改道，轉入尚德邨內路行駛。惟救護車駛到廣盈閣時，再被幾輛違泊汽車阻擋前進。鄭與隊員只好帶齊擔架裝備，下車步行一百多米去尚禮樓，並於停車場地下對出遇見消防員，獲引領到傷者的位置。

凌晨1時30分，鄭與隊員到達現場，發現傷者不省人事，嘴角有血漬，右眼角周圍腫脹，但無明顯創傷。隨後他們將傷者抬上擔架，返回救護車上，整個過程約花5分鐘，救護車至凌晨1時41分開出。及後救護車原路折返以離開尚德邨，並駛往伊利沙伯醫院。因為他評估傷者後，認為對方符合送往伊院的創傷中心。

鄭表示送院路程中沒有感覺受阻。至於去程的情況，鄭認為改道比起原定路線，車程相差只有一至兩分鐘，故阻塞不會導致延誤救援。