青年當街說涉汽油彈案惹警截查　認藏雷射筆獲警員親友求情

警員偶然在街頭聽到20歲男生向友人透露自己與一宗用汽油彈掟警車的案件有關，即時將對方截住，搜屋後在他家中發現兩支雷射筆。男生向警員表示在警民衝突期間曾用雷射筆射警員，受審後今日（27日）在屯門法院被裁定罪成，還押至12月11日，等候更生中心和勞教中心等報告後判刑。

控罪指被告李德軒於去年9月26日，在天水圍俊宏軒住所內管有兩支雷射筆。

裁判官裁決指，雖然辯方爭議警員為被告錄取警誡會面時，只說會面與縱火案有關，沒有提關於雷射筆的事，認為警員做法對被告不公，但被告被捕時既已知事件與襲警有關，錄取口供時亦知道警員已檢取該兩支雷射筆，但他仍披露自己曾在過去兩個不同日子使用雷射筆射向警員，顯示他是自願回答問題，不認為當中有不公，故接納控方將錄影會面呈堂。加上大部份警員證人誠實可靠，遂裁定被告罪名成立。

辯方求情指，被告現已後悔，明白不論自己的政治理念為何，也不應用非法手段表達，希望重新做人，貢獻社會。辯方又呈上多封求情信，當中包括被告任職高級警員的親友。裁判官好奇該親友如何理解被告心態，辯方則指本案與被告本性不符，被告自小已守規則，本案只是被告一時行差踏錯，認為他只要接受輔導，便會重回正軌，建立守法意識。

裁判官指案情嚴重，需判阻嚇刑罰，但考慮到被告的年紀，決定先索取報告再判刑。