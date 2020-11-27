打溶血針或出現舌頭血管性水腫 嚴重者或需插喉保命

缺風性中風患者接受靜脈溶栓治療後，溶解堵塞血塊，血管可望再次開通，部分人或會出現舌頭血管性水腫的過敏反應，影響呼吸。有專家指出，出現舌頭血管性水腫的併發症不常見，文獻上只有1%至3%患者才會出現，輕微患者可自行痊愈，但部分嚴重患者有機會出現窒息，導致生命危險。美國中風協會建議，有需要時可為患者進行皮下注射腎上腺素，改善過敏反應。

醫管局今(27日)出版《藥物安全》半年期刊，指出缺血中風患者會接受靜脈溶栓治療，病人會注射靜脈溶栓劑，從而減少腦細胞死亡及減輕中風後所帶來的殘障。然而，部分患者會出現舌頭血管性水腫，嚴重的話會引致氣管阻塞，或需插喉保護氣道。

期刊指出，港島東醫院聯網通過一項特定管理協議，在處理患者接受靜脈溶栓治療中，出現舌頭血管性水腫的風險措施上，會及早識別早期風險、治療時為病人提供適當的監察，以及統一管理病人出現潛在併發症等。

香港大學腦內科教授、腦神經科專科醫生張德輝表示，舌頭血管性水腫屬過敏反應，臨床上不常見，一般患者可以自行痊愈，但若嚴重患者不能自行痊愈，便要打抗敏針或插喉保護氣道。他又指，皮下注射腎上腺素雖然能減低過敏反應，但亦有機會引致出現血壓高的副作用。