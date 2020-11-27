7000醫護2月要求封閉罷工　醫管局收回「缺勤」工資不作追究

醫管局員工陣線於今年2月3日至7日發起罷工，醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞今日（27日）向員工發信，決定向經核實曾於2月3日至7日期間「缺勤」的員工，收回已支付的相關工資，局方亦不會就此作出其他人力資源方面的跟進。有參與罷工的醫護批評局方製造白色恐怖，員工在與第四波疫情奮鬥之際便「下馬威」，追究罷工醫護，直斥「一早封關咪無第四波」。

范鴻齡在信中提及，在今年2月初，約7000名員工在未得到局方或醫院同意下缺勤，嚴重影響公立醫院服務。他指，當時局方已向有關員工表示反對，並多次公開呼籲缺勤員工盡快返回工作崗位。

他又指，醫管局一直堅持以合情、合理、合法的原則，公平處理有關員工的缺勤問題；當局在考慮法律意見後，及經過詳細討論和考慮，會重新計算缺勤員工於2020年2月份的工資，並在稍後發放的工資中反映有關差額。

新冠肺炎爆發初期，醫管局員工陣線要求港府全面禁止任何旅客經由中國大陸入境香港，及要求醫管局提供足夠保護裝備予前線醫護，故發起一連5日罷工，醫管局員工陣線當時料有7000名醫護參與。其後，醫管局亦向罷工醫護發出電郵，指聯網人力資源科會跟進缺勤一事，並指局方會繼續向其支付工資，但不表示局方就任何未獲批准的缺勤而放棄追究權利。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，港府及醫管局至今未回應訴求，卻賠上港人的健康及性命，直指完全不能接受，他又指，今次收回薪金完全打擊員工士氣。