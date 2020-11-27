今年首10個月區會撥款按年減2800項　徐英偉：情況不理想

今屆區議會由泛民主派主導，多次出現民政事務專員拉大隊離場的情況。民政事務局局長徐英偉今（27日）出席《施政報告》記者會時，批評新一屆區議員經常不禮貌對待公務員，今年首10個月的撥款進度，較去年減少約2800多項，「相差好大」，形容情況不理想，期望該批區議員未來可轉變心態，「服務好啲地區市民啦」。

徐英偉指出，區議會是地區的重要合作夥伴及諮詢架構，區議員須「跟返區議會職能去操作」，若有人違規或不按規矩處事，可能阻礙到活動撥款及進程。他指，今年區議會已展開多次會議，惟撥款進度與去年相差甚遠，今年首10個月區議會僅批出2000多項撥款，較去年減少約2800項。

他批評，今屆區議員經常不禮貌對待公務員，情況不理想，又指他們在過去一些活動撥款上，例如長者活動及傳統文化活動等，「好有自己睇法，一項都唔批」，認為十分可惜，期望區議員未來可轉變心態，服務市民。

對於教育局將在高中通識科增設內地考察活動，當局有否活動適合中學生參加，徐指出，過往政府每年均會安排約7萬人到內地交流，當中以參加文化深度體驗等活動的人感受較深，亦有較長時間與內地學校交流，有助他們感受當地文化。