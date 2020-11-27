職訓局建議逾7千萬港元建智能平台　下周五於立法會討論

新冠肺炎疫情下，生活模式改變，網上教學愈發普及。教育局向立法會教育事務委員會提交文件，指職業訓練局建議設立「智能應用科技及流動平台（智能平台）」，在轄下30所開辦資助課程的院校推行一系列提升資訊科技設備，以支援該局規劃、執行及發展職專課程，提升職專教育質素。有關建議涉及非經常性開支7699萬港元，預計2024年第1季完成。立法會教育事務委員下月4日開會作出討論。

智能平台共有13項改善措施，主要分為兩方面，其一是建立智能校園基礎建設，措施包括安裝高速校園網絡、提升網絡安全等；其二則是使用並提升資訊科技系統，包括提升學生管理系統、建立學生服務綜合平台、建立課程發展及評審協作平台等。

職訓局於2018-19年度錄得超過1600萬次網絡安全威脅、900萬次網絡入侵、6700萬次電郵攻擊及300次分散式阻斷服務攻勢。為加強網絡保安，該局的智能平台將採用配備人工智能技術的內部威脅偵測系統、網絡入侵防盜系統等；亦會引進流動裝置及應用程式管理系統，阻止資料外洩。

有關建議涉及非經常性開支7699萬港元，用以支付硬件和軟件的成本，及開發和專業服務費用，人手開支則由職訓局承擔。而每年用以維持及營運智能平台的每年經常開支為620萬港元，同樣由職訓局承擔。至於實施時間，若建議於2020-21財政年度獲立法會通過，職訓局將於2021-22年度開始實施，預計2024年第1季完成。