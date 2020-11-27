確診人數升令寵物檢疫數目大增　漁護署增開新界南動物管理中心

新冠肺炎疫情肆虐，本港幾度發現有寵物亦帶有新冠病毒，漁農自然護理署今日(27日)公布，為騰出更多空間，將由下周一(30日)起，啟動新界南動物管理中心，作為另一個與新冠肺炎個案有關的動物檢疫設施。漁護署表示，近日因確診該病或其緊密接觸人士數目上升而需要將其寵物交予該署以進行檢疫和獸醫學監察的數目大幅增加，故需騰出更多空間應付需要，原本在該中心內的所有動物已被轉送到其他動物管理中心繼續處理，並會暫停接收所有其他動物，直至另行通知。

至於港珠澳大橋口岸動物居留所，只會用於對新冠病毒檢測呈陽性的動物作檢疫和獸醫學監察用途。

漁護署發言人提醒養寵物人士，須保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生；身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。發言人續指，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色。飼主應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。