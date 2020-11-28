海關截2個寄港毒郵包　搗葵涌毒窟拘3男

香港海關一連兩日(25日及26日)在香港國際機場及葵涌檢獲一批懷疑毒品，包括大麻花、大麻精和「搖頭丸」等，估計市值共約60萬港元。

海關人員於上述2日在香港國際機場，檢查2個分別由波蘭及荷蘭抵港的郵包，在郵包內檢獲約55克懷疑大麻精及約55克懷疑「搖頭丸」。經調查後，昨日在葵涌一個住宅單位先後拘捕3名懷疑涉案男子，年齡介乎19至23歲，並在單位內再檢獲約1.1公斤懷疑大麻花、約780克懷疑「迷幻蘑菇」和約310克其他懷疑毒品，包括阿普唑侖、「毒郵票」（即含有麥角二乙胺的郵票）和俗稱「浴鹽」的卡西酮等，以及一批毒品包裝工具。海關相信行動已成功搗破一個懷疑毒品分銷中心。案件仍在調查中。

根據《危險藥物條例》（《條例》），販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《條例》，大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物。除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻及四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）均屬違法。