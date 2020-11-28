「犁庭掃穴」冚尖沙咀黑幫無牌樓上吧拘4男

油尖警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，昨日(27日)晚上約11時45分展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查尖沙咀漆咸道南115號一單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧。

行動中，一名24歲姓謝男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，3名年齡介乎24至35歲的男子則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。所有被捕男子已被扣留調查。警員於場內檢獲360罐啤酒，總值約4,000港元。據悉，被搗破無牌樓上吧由黑幫操控，面積約500呎，裝有隔音設備，經營一年左右，是次為第3度被搗破。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。