「虎撲」搗深水埗無牌樓上吧及賭檔拘48男女

警方深水埗警區及長沙灣分區一連4日（24至27日）展開代號「虎撲」的行動，巡查區內超過65個場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所有關的罪行，4日的行動中合共拘捕48人，包括31男17女。

警方「兵分多路」採取行動，在昨晚(27日)約9時，亦突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。當中一名52歲姓林男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕，其餘13名男子及11名女子(36至64歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

另於同日晚約7時，深水埗警區反三合會行動組探員突擊搜查鴨寮街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中拘捕一名姓周(33歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」。另外，場內一名33歲男子及一名42歲女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。