東方日報A1：政府營地大混帳　犯聚播疫手尾長

新冠肺炎疫情再度爆發，惟疫情影響將近一年，不少港人出現「抗疫疲勞」，紛紛在本地尋找節目，一解不能離港旅遊之苦，露營就成熱門消遣活動。漁農自然護理署管理下的政府營地關閉多月，本報發現於熱門露營地點仍有市民以身犯險，進駐營地露營，亦有士多看準漁護署營地關閉的「商機」，無視播疫風險出租舖前土地予人遊樂，列出明碼實價，吸引大批市民光顧，高峰期於近二千多呎的土地出現近40個密密麻麻的帳篷，有違禁聚令之嫌。

十一月秋高氣爽，一向是郊遊、露營的好季節，惟漁護署轄下的露營場地、燒烤場仍然因疫情關係關閉，但無阻一眾渴望郊遊的市民雅興。每逢周末、假期，露營熱點總是人山人海，本報記者近日到新界北區鶴藪營地視察，發現現場有約十個帳篷架起，當中有一家三口的家庭帶同嬰兒出動、亦有年輕人聯同朋友遊玩，大部分露營人士未有佩戴口罩，有受訪市民向記者抱怨指，「我們都有遵守社交距離，私人出租營地那邊『逼到冚』又無人理」。

記者甫近黃昏時分沿鶴藪營地往市民所指的「私人營地」前行，發現鶴藪士多附近的空地出現大量帳篷，追查下發現士多同時經營出租空地予人露營及燒烤，並附有價目表。由於地方狹窄，出現帳篷貼帳篷，未有1.5米安全距離，不少露營人士亦會燒烤，當中不乏6人聚餐的違規情況，部分市民亦有越過封條進入圍封範圍，使用當中的設施如洗手間等。

店主劉女士向記者表示，空地原定出租予20個帳篷，但近日生意非常熱鬧，最後「超額」合共出租予38個帳篷，而據其員工表示，直至聖誕假的預訂已全滿，要到明年一月才可再預訂。員工又指，雖然疫情嚴峻，但對於病毒傳播不感到擔心，最重要是做足防疫措施，如戴口罩。

不少市民在疫情下仍闖入漁護署屬下營地，前立法會議員范國威指，漁護署有責任加強執法，減少市民闖入的機會；對於私人出租營地，范指於現時疫情的非常時期，大眾對傳染風險有所憂慮及關注，加上行為觸及禁聚令，政府亦應介入調查及執法。對於執法問題，他指該等場所需要宣傳「吸客」，故此政府要找出類似的場地「應該唔難」。

長春社公共事務經理吳希文表示，以農地出租予人作露營之用，由於並無填土，故未能斷言此舉是否違法，惟以往對於休閒農業的狀況，康樂元素大於農業元素已屬不理想狀況，若是單純娛樂，有可能游走法例下的灰色地帶。他促請政府部門盡快跟進，判斷此舉是否違法，一旦證實屬於違法行為，負責部門理應積極執法。

漁護署指，為盡量減少公眾社交接觸，郊野公園的所有燒烤地點及露營地點將繼續關閉，直至另行通知。期間任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入圍封範圍。該署又指，7月15日至11月13日期間，已巡查該等地點48,015次，並發出4,984次口頭勸喻及警告，並以違反《郊野公園及特別地區規例》，向324名非法進入該等關閉地點的人士作出檢控。

地政總署回覆指，該場地位於舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物 （已登記寮屋除外），否則會違反地契條款。惟發現場地上有由貨櫃改裝而成的構築物，現正進行調查，倘確立有違契情況，會向地段業權人採取契約執行行動。

規劃署指相關地段沒有涉及任何規劃申請，經場地視察後發現該地點有構築物作士多用途，旁邊空地有農田及數個帳幕，地點有部分位置在《鶴藪發展審批地區草圖》於2000年10月刊憲前已經用作小食亭用途，現正對有關地點的用途作進一步調查，如涉及《城市規劃條例》下的違例發展，該署定會採取適當的執管行動。

警務處回覆表示，會按既定程序及考慮實際違規情況，根據禁聚令所訂明的罪行，採取適當的執法行動。

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