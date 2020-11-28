屯門工廈派對房間涉無牌賣酒　警檢毒拘負責人及5顧客

屯門警區特別職務隊聯同屯門分區特遣隊人員，根據線報及深入調查後，昨日(27日)晚上10時許展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查建發街一工廈內的單位，搗破一間懷疑無牌賣酒的派對房間。

警方在單位內檢獲約15克懷疑可卡因，一名37歲姓梁男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「販毒」及違反停業令被捕；而房間內3男2女顧客(21至34歲)，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反禁聚令，警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，檢獲大量酒精類飲品，包括一支烈酒及約300罐啤酒，總市值約3000港元。

另外，新界北總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，同日晚上約8時展開反罪惡行動，突擊搜查元朗及屯門區內10多個派對房間，搗破一間懷疑營業中的派對房間。

行動中，警員在屯門新安街一工廠大廈單位內的派對房間懷疑營業中。拘捕一名18歲姓陳男負責人，他涉嫌違反停業令，現正被扣留調查。房間內7男5女顧客(18至22歲)，則涉嫌違反禁聚令，警員遂向他們分別發出定額罰款通知書。

警方呼籲，近日疫情轉趨嚴重，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），所有派對房間須於本月26日至12月2日暫停營業，市民應嚴謹遵守相關法例，減少社交接觸，從而減低病毒於社區傳播的風險。