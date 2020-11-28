林鄭指通識科異化促使學生違法　否認改革是當成問題代罪羔羊

《施政報告》宣布高中通識科將進行「殺科式」改革，科目將會改名，評分準則改為「合格或不合格」。特首林鄭月娥今早(28日)在電台節目表示，通識科自推行第一天起已有問題，指過去推行的10年社會對此科的爭議從未停過，她又認為通識科「異化」促使學生參與違法行為，但否認將該科當作社會問題的代罪羔羊。

林鄭表示，通識科作為必修必考的科目，並無課程框架及經審核的教科書，形容全部交由老師決定是不穩妥的做法。她指，修例風波中出現暴力場面，有逾1萬人被捕，4成為學生，當中有2成是中、小學生，更有一些個案是由學校老師帶同參與抗爭行動。林鄭指社會開始出現疑問，認為教育制度出現問題，故需檢視教育方向。

林鄭表示，通識科本應討論客觀事實，惟「異化」成討論時事，而新聞每天都有變化，似乎容易被老師引導討論，而異化過程中亦變成「樣樣都要反對」。

林鄭補充指，教育局宣布的通識科改革方向與相關的專責小組研究報告脗合，而課程編審方面並非由政府執行，而是由專家處理，但以早前有小學教師涉扭曲鴉片戰爭史實為例，指有關情況並非客觀中肯的表現。