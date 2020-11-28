邱騰華指香港爭取加入RCEP　以享受關稅減免等範疇便利

中日韓、澳洲及新西蘭以及東盟十國等15個國家，日前正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，而香港亦正申請加入。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(28日)在電台節目表示，本港正爭取加入RCEP以享受關稅減免，及產地來源統一等7個範疇的方便。他強調香港經濟需靠國際貿易，簽訂有法律依據的自由貿易協議可帶來確定性。他認為，在全球最大貿易國之一的美國正在走回頭路，國際貿易壁壘增加的情況下，更加促成志同道合的國家達成自由貿易協議。

邱又提到，本港新冠疫情反彈，現時提出與新加坡重啟「旅遊氣泡」的具體日子是不實際，但認為不能因為未能啟動氣泡而氣餒，因政府是希望建立一個機制，讓市民在合理防疫條件下出行，當局亦會繼續與正洽談建立氣泡的夥伴商討。

本港實施《港區國安法》後，不少國家都表達關注或憂慮，邱指如無安穩的憲法及法治社會，外資亦會受損，希望外商將心比己，想想自己的國家是否都有國安法，又指今年境外母公司的駐港公司數目，基本上與去年相若。