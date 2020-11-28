區議員近年吵鬧不斷　﻿林鄭正研公職人員受國安法約制

反修例風波中有被捕示威者為公務員，遭質疑違反政治中立原則，新一份《施政報告》提到經諮詢及收集意見後，現職公務員將進行全體一次過宣誓或簽署聲明，不會分階段落實。行政長官林鄭月娥今早(28日)在電台節目表示，公務員有責任及義務擁護特區、支持一國兩制及基本法，指政府「心中有把尺」，不會提出極端要求。

林鄭日前接受訪問時，提到民主派主導的區議會過去一年「吵吵鬧鬧」，令官員及公務員不知如何與區議會討論地區事務，亦令區議會偏離《基本法》之中的地區組織功能及市民期望。她今指，正研究哪些公職人員須受《港區國安法》約制，要宣誓擁護《基本法》及效忠特區，由她擔任主席的維護國家安全委員會會作詳細討論，或者不止視乎是否以公帑支薪，而是須視乎公職人員的公權力，如區議會、證監會等。

對於港澳辦副主任早前指香港將迎來司法改革，林鄭並無正面回應，指每個機構都可進行改革，如立法會亦準備修改《議事規則》。司法方面須視乎實際情況及社會訴求而調整做法，例如有聲音提出法院應引入科技，以應付在疫情期間若需關閉的情況，林鄭指一定支持有關的改革。