林鄭承認外防輸入政策鬆懈　將爭取提升違規罰則

本港正爆發新冠肺炎第4波疫情，確診個案屢創新高。行政長官林鄭月娥今早(28日)在電台節目表示，很多市民對防疫開始鬆懈亦不守規矩，正要求相關部門重新檢視《預防及控制疾病規例》的罰則，認為基於公共衞生危機的考慮，可爭取提升罰則。

林鄭又承認對於外防輸入有鬆懈，形容有時是基於同情某些行業如航空及海運，惟指現時進入全面收緊的階段，於安排指定酒店作檢疫方面，已進入最後商討階段，同時計劃安排車輛接載檢疫人士到酒店，作封閉式管理。

政府早前宣布3個群組須進行強制檢測，包括有病徵人士、安老院舍員工及的士司機。林鄭指長者作為高危人士，安老院舍爆發疫情的話將造成嚴重後果，將要求院舍員工每7天進行一次檢測，而的士司機因人數眾多，未必會要求他們定期作檢測。

林鄭提到，就算在成功研發疫苗及廣泛使用時，仍然會存有病毒及感染，策略是一旦出現社區感染，則會用盡全力控制，例如今日已新增5個社區檢測中心，希望加大檢測能力，她又呼籲市民要繼續忍受一系列的社交距離措施，市民需自律，不希望再一下子關閉多種場所。

林鄭補充指，若然某地方出現感染群組，有法律權力派採樣隊、要求警隊封鎖地區，等至獲得陰性檢測結果後才批准市民離開，惟現時出現的「跳舞群組」傳播鏈已經周圍散播，將來若出現可及時截斷傳播鏈的群組，很願意落實有關安排。