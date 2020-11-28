義工「叫」牛現身為檢查身體　「佢哋認得我」

11月一個陽光普照的早上，雖不像盛夏般炎熱，但陽光直射下，還是會汗流浹背。兩個身影就蹲在一片草地中辛勤的收割野草，普通人或許會以為他們是園丁，但其實他們是分文不收的牛義工，在為巡查大嶼南的牛群作準備。

「有嘢食放喺度，佢哋（牛隻）就會『企定定』畀我哋紀錄同埋檢查。」帶着義工工作的何來解釋說。何來是大嶼山愛護水牛協會超過10年主席，她不只愛水牛，也愛黃牛，也不只關注大嶼山的牛隻，香港其他地方的也會照料，就如缺糧得可憐的塔門牛，協會也會安排義工帶草前往餵食，而較幸運的大嶼山牛，由於糧草尚算可自給自足，放草也只是為了檢查。

何來不諱言指工作最辛苦是割草和搬草，但由於希望牛隻可食回是本地的原生植物，「要保留佢哋自然嘅本性，改變咗佢哋嘅習性就唔係保育」，所以辛苦也要堅持做，然而現時大嶼南牛隻的棲息地愈來愈少，協會也要講買牧草混合使用，「天冷無鮮草就靠呢啲，起碼佢哋有back up（補給），所以熱天都要小量保持繼續有，唔好天冷無嗰陣時唔識吃。」

糧草收集得擠滿一輛七人車，何來與義工就駕車前往牛隻的棲息地。來到有牛隻出沒的地方，何來就會使出好的本領，疾聲高呼，稍候片刻，牛群就會現身，「我去到就叫，佢哋就認得我」，何來笑着說，也指自己我與牛群的關係較似朋友，見到朋友也分外高興，「最enjoy（享受）係去到牛棲息地，牛仍然好開心，同埋見到環境係因為佢哋存在而好靚。」

何來叫朋友出來也不只是見牠們一面，指做巡查要紀錄到牛隻的健康狀況，若能力許可，能幫忙的就盡量幫。何來會趁牛隻進食時拍下牠們，以了解不同族群的生活情況，見到受傷的會替牠曬藥粉，有需要的會尋求獸醫協助，「有啲牛嘅角係亂生嘅，係會生到插自己個頭，呢啲牛就要通知獸醫幫佢鋸，所以唔檢查係唔得。」

在人類生活不斷擴張下，牛的棲息地愈來愈少，巡查當中也見到不少牛隻在馬路邊行走，更有些在鑽放在垃圾站邊的垃圾袋，然而置於垃圾站的大型有蓋的垃圾桶是空的，何來批評那些胡亂丟垃圾的人，「佢哋（牛隻）搵唔夠嘢食就會鑽嗰啲垃圾袋，所以令啲牛很容易吃到垃圾。」

「牛畀咗我一個好好嘅教學，令我用牛嘅眼去睇呢個世界時，就會睇到環境同人之間嘅關係係決裂到點。」她指在鄉郊生活，牛就是我們每日見到、必需要跟牠共存的一個物種，認為人類「享受」大自然、習慣被服侍的觀念是錯的，

「去到鄉郊就係去到物種屋企，我哋去到人哋屋企，就要尊重人哋居住嘅地方。」

何來呼籲市民不要觸摸及餵牛隻，所有垃圾要帶離郊區，不要用郊區的垃圾桶，避免牛隻翻垃圾吃。她同意市民近年的環保意識愈來愈高，「睇到人嘅改變，以前我去到邊都被人用粗口問候，依家好多人都會話支持我做嘅嘢，呢個改變令我覺得欣慰」，然而負責決定政策的政府依然未變。

她指牛不是有吃的就安全，「政府將動物當環境問題管理，唔當佢哋係生命，或者係環境保育議題。」牠舉例指水牛是「濕地天使」，因為牠可締造漂亮的沼澤環境，而沼澤有很多微生物、小蟲繁殖，從而令雀鳥可以覓食，是保育上很重要的東西，但仍不斷有很多圍欄、堆填或是違法的商業行為一直在侵蝕牛的棲息地，「呢個係規劃同地政嘅範疇。」

何來認為要保護牛物種，政府要有新的主導方法去保護牠們在大自然的存活的可持續性，「我最大嘅心願係牛物種會成為香港正式保護環境政策嘅開始，呢個政策可以令香港人同香港將來可以有牛物種嘅永續。」