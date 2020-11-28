市民申BE WATER作自訂車牌　運署以危險為由拒批

本港去年爆發連串反修例示威，已故武打巨星李小龍名言「Be Water」亦成為示威者口號。有市民近日向運輸署申請「BE WATER」作自訂車牌號碼，卻遭該署以「可能對其他道路使用者的安全造成危險」為由，拒絕他的申請。該名市民質疑該署決定，直言「要幾虛先覺得BE WATER危險」。

市民李先生在其Facebook發文並上載運輸署回覆信件，指其「BE WATER」的自訂車牌申請不獲批准，其繳交的5,000港元按金，將經庫務署退還。貼文下有網友留言指「幾時會禁李小龍」，又有網友重提綽號「長毛」的社民連梁國雄2010年以1.7萬港元投得車牌「D0NALDPK」，並以此映射時任特首曾蔭權爵士一事，認為該署審批標準不一。

運輸署回應指，就自訂登記號碼中籤的申請，署方會先查核中籤所建議的自訂登記號碼是否符合基本組合規定；待收到按金後，署方會諮詢相關決策局及部門的意見，然後提交審核委員會討論，諮詢結果最後會提交運輸署署長考慮是否接納有關申請。如申請的自訂登記號碼符合有關條例指出的任何一項說明，則申請將會被拒絕。

自訂車輛登記號碼申請計劃下，申請者可自由向運輸署申請車牌號碼並支付5,000港元按金，有關車牌號碼獲批後，會在其該署舉辦的車牌拍賣會上拍賣，若無人競投，有關車牌會自動以按金價、即5,000港元發配予申請人。申請人亦可到現場與其他人士同場競投。