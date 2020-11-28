團購白米被指牟利　民政處扣起區議員6個月津貼

由泛民主派主導的區議會與政府關係愈來愈惡劣，近日再有泛民區議員不獲民政事務署批營運津貼。屯門區議員張錦雄在社交網站貼文指，因曾為街坊提供團購白米服務，而遭民政事務處指他涉嫌阻街及無牌賣米，或牴觸《區議會條例》，更扣起6月至今的津貼，涉款超過6位數字。東網正向民政事務署查詢詳情。

張錦雄的貼文指，疫情期間為協助有需要的街坊，故推出團購白米服務。坊間超級市場購買8公斤米需要110至130元，而向米商團購則可以80元購得。他最後以90元一包的價錢賣出，賺取的10元則會用作聘請「手足」搬米，及買米派給有需要的街坊。

相關計劃在過去6個月內做進行了7輪，累積賣了近800多包米，當中派出137包愛心米予屯門鄉郊有需要家庭，涉款7萬多元，當中2700元聘請「手足」做兼職搬米派米。張錦雄強調，自己與職員或親屬並從中獲得任何利益。

不過，他於7月收到民政處電郵，指有人投訴他阻街及無牌販賣食米，涉嫌牴觸《區議會條例》。他隨即回覆，要求與民政專員見面詳談，但一直未獲回應。而民政處亦扣起他6月至今的津貼，涉款超過6位數字，他批評民政處做法離譜，會考慮入稟小額錢債審裁處追討。