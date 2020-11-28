相思灣村霸水上活動店鬼祟營業　學者斥地署執法慢　促還原碼頭

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發超過一個月，違建道路部分路段的混凝土被鑽開運走，地政總署早前稱會噴草復修，惟連日來未見有人開工，今早﹙28日﹚依然沒有工人現身；霸佔官地的僭建碼頭圍封近一個月亦未有復修迹象。神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店採以鬼祟方式營業，有學者批評地署執法緩慢，變相助長不法之徒僭建碼頭，促盡快還原。

地政總署早前派人在違建道路屬官地範圍和神秘丁屋附近的石屎鑿開和運走，現場豎立多個石躉、鐵柱及政府土地告示牌，分布在不同位置，以阻止車輛進出。而道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，較早前亦有工人將石屎鑿開夾走，現場已還原為泥地；位於自然保育區的非法廢料場，泥地已被平整。

村內由黃子洋經營的水上活動店，今早繼續營業，大批客人穿好救生衣，準備租艇出海。據了解，他已改變經營模式，只招待熟客，客人到來時才開門招呼，沒有客人時會關門，佯裝沒有營業。而店舖對出的僭建碼頭，被鐵絲網圍封近一個月，但至今未見有展開復修迹象。村民透露，黃子洋過去一個月未有理會各界指控，繼續大模廝樣經營水上活動店，懶理政府部門查問，村民質疑政府執法力度，未能對違法者繩之於法，希望傳媒繼續關注事件，要求政府盡快作出檢控和執法。

「其實真係可以一拖拖幾年，以地政總署嘅一貫風格！」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對於有關部門遲遲未復修僭建碼頭感到費解，他表示圍封有關位置不能解決問題根源，有心人仍可趁無人留意時，偷偷撬開鐵絲網，重新使用碼頭。陳又批評有關部門的不作為，變相鼓勵其他不法之徒僭建碼頭，增加不法使用或有走私貨物的風險。他促地政總署盡快還原碼頭，檢控涉事人，並向其追討相關費用。