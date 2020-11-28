林鄭憂保就業結束後爆裁員潮　惟拒再推補貼

新冠肺炎疫情復熾，政府早前再次收緊食肆及酒吧等行業的營業限制，而補貼僱主支薪的保就業計劃第2期補助已近尾聲，行政長官林鄭月娥今早(28日)在電台節目表示，擔心業界會在本月計劃結束後出現裁員及結業潮，惟她期望社會明白，長期以政府補貼，以保留職位的做法難以持續。

她強調，新一份《施政報告》中，有提到創造就業，涉及環保、創科等行業，亦有提供「再培訓」課程。政府亦有向「冰封」行業，如旅遊業提供支援，重申政府為此盡很大努力。她又認為香港有很多優勢，認為本地前景良好，但房屋問題仍有待解決。目前社會對房屋需求大，惟私樓價格不是大部分人能夠負擔，故決定將更多土地撥作公營房屋之用。

被問及《施政報告》中「大灣區青年就業計劃」會否令香港人才流失時，林鄭表示，創科等行業在大灣區城市的前景較香港好，但因兩地有工資差距，故政府對此作出補貼。她又指，明白一些港青不想到內地工作，希望是次計劃可起帶頭作用。