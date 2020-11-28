強積金總資產達逾萬億　積金局2022年建平台助減成本

下月1日將是強積金制度推出20周年，積金局主席黃友嘉今日（28日）為港台節目《香港家書》撰文，指強積金今年總資產已累積超過1萬億港元，而整體年率化淨回報為3.9%，高於同期通脹率1.7%。惟強積金基金收費卻備受爭議，積金局正着手建立積金易平台，以簡化行政程序及降低成本，目標2022年底前建成。

黃友嘉回顧強積金制度的成長歷程，指強積金經得起考驗，它的發展是可持續性的。強積金今年總資產已累積超過1萬億港元，其中約7,000億港元是本金，其餘3,000億港元為扣除收費後的淨投資回報，而強積金成立至今，整體年率化淨回報為3.9%，高於同期通脹率1.7%。從覆蓋度來看，至今已經有超過85%就業人口享有強積金計劃或其他類型退休計劃保障，覆蓋率居於世界前列，對推動「普及金融」發揮非常重要作用。

不過，他坦言強積金基金收費一直受到爭議。雖然制度設計上，積金局沒有特定收費規管功能，但積金局希望透過不同渠道提高強積金資訊透明度，推進收費下調。強積金整體平均基金開支比率已由2007年12月時的2.1%，降至目前的1.45%，減幅達31%，而今日所有打工仔都可以選擇的預設投資策略，收費上限訂在低於1%。

積金局亦正着手建立積金易平台，這電子平台會將強積金這個多元化的系統集中在一個平台，簡化行政程序，提升效率，降低成本。這項目是強積金制度成立以來最大的改革，目標於2022年底前建成，希望能推動競爭，帶來更好價格、產品和服務質素，最終令計劃成員獲益。