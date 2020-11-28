郵政局今起派樣本包　大埔2小時派完　市民質疑檢測成效

新冠肺炎持續肆虐，確診者遍布港九新界，港府今（28日）起於全港121間郵政局增設樣本收集包派發點，東網記者今早到位於大埔政府合署地下郵政局視察，發現未有出現「人龍」，有職員估計或因區內有社區檢測中心，故反應未算熱烈。但有前來取樣本樽的市民質疑，自行取深喉唾液樣本結果未必準確，但因應公司要求都要做檢測。

東網今早10時到大埔政府合署地下郵政局視察，有職員透露今早9時郵局開門後只有3至4人來取樽本樽，反應比預期冷淡，相信因附近有社區檢測中心，她又指，大埔政府合署獲分派60個樽。

有從事美容業的李小姐指，因應公司要求需持有無染疫證明才可上班，故來取樣本包做檢測。她指，自己本身不是居住在香港，通過電視新聞才得悉郵政局有派發樣本樽服務，但她質疑自行取深喉唾液樣本結果未必準確，為求生計都要做檢測。

此外，有長者直言取深喉唾液樣本困難，其中劉伯指自己居住的大廈沒有確診個案，但為求安心都來取樣本包，惟他直言自己年紀不輕，聽力比較弱，雖然職員有教導他自行取樣本，惟他聽後還是一知半解，如疫情持續擴散，不排除會到附近社區會堂自費做檢測。

該郵政局約2小時後全數派發60個樣本包，有市民「摸門釘」，有前來取樣本包的印傭表示理解，周一會早點前來取樣本包。政府今起於全港郵政局增設樣本收集包派發點，郵政局不會收集樣本，市民可把深喉唾液樣本在指定時間內交回47間醫院管理局普通科門診診所或13間衞生署診所。