視像實體混合訓練有助SEN兒童　機構促政府加強推動

新冠肺炎疫情令多項社福服務受影響，不少機構改用網上視像方式繼續提供服務。有提供兒童復康服務的機構，疫情下安排視像互動訓練進行跟進調查，其中94%家長認為服務有助提升有特殊學習需要(SEN)兒童的訓練進度。機構建議政府推動實體與視像訓練混合模式，並制訂指引，促進此訓練模式發展。

香港基督教服務處於本年7月至8月以電話訪問及電子問卷，訪問1401位疫情期間曾接受視像訓練SEN兒童的家長，當中63位參與聚焦小組。調查發現，94%受訪家長認為視像互動訓練有助提升SEN兒童的訓練進度；96.3%人亦認為對他們教導或訓練孩子有幫助；88.4%家長亦同意視像訓練與中心訓練有相輔相乘的作用。

大部分受訪家長認為，SEN兒童在未能到達中心訓練期間需要視像訓練，更有家長提到視像訓練令SEN兒童疫情下可繼續訓練，不但不用擔心孩子錯過成長黃金期的學習、更不用擔心孩子能力倒退。調查又顯示不同專業，如職業治療、物理治療、言語治療等的視像訓練服務，家長均給予高於「3」的平均分，反映不同專業的視像訓練皆達家長期望。

香港基督教服務處兒童復康服務協調主任孔憲正表示，除了家長對不同專業的視像訓練感滿意，不同專業的同工亦覺得成效可以。他強調要有成效，須考慮學童的家居環境；同時家長和治療師或導師間的配合亦很重要，例如雙方事前要溝通、事後要共同檢討及改善等。他認為「最初合作一定困難」，但隨次數增加、合作會愈順暢。調查數據亦反映，視像訓練次數愈多的家長，愈認同視像訓練有助提升孩子進度。

孔又指，視像訓練少了地域限制，家長更容易參與，整個家庭可一同幫助孩子。他建議，政府正式認可視像訓練，並推動實體和視像訓練混合模式，並制訂指引，增撥資源為業內人士提供培訓，促進這種模式發展。同一時間，政府應增加資源為有需要家庭購買電子器材或訓練用品。

勤勤媽媽育有4子，其中今年5歲的勤勤有語言遲緩和發展遲緩，需要定期訓練。她提到，疫情期間訓練暫停，擔心會影響勤勤的發展，感到相當無奈。幸好有視像訓練，令勤勤可以繼續訓練，她亦可以在家中同時兼顧照顧其他孩子。她又提到，因為幾個兒子分別讀小學及幼稚園，停課期間要學用多個網上平台，期望政府撥資源，設立一個綜合式電子教學平台。