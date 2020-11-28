養和醫院現小型爆發　病人擔憂延期覆診

歌舞群組殺入養和醫院！77歲長期病女患者離世後被發現感染新冠肺炎，據悉早前曾到醫院探望的家屬為歌舞群組確診者。患者早前不幸離世，負責為該患者急救的護士及病房員工亦中招，養和醫院現小型爆發。東網記者今午(28日)到現場視察，見醫院加強清潔，職員亦穿上全副武裝在地下大堂把關，不敢鬆懈。

醫院門口的職員穿着全副保護裝備，包括口罩、護目鏡及保護袍，市民進入大樓時必需量體溫及使用酒精搓手液搓手消毒。醫院亦加強清潔，有職員在大樓外清洗玻璃外牆。

養和醫院地下大堂有一幅大海報，以中英文告示：「2020年7月31日起，所有入院病人在登記時或入院前須進行強制性2019冠狀病毒測試。除緊急情況外，病人須持有入院前三天內2019冠狀病毒測試呈陰性的有效報告，方獲安排入院。」市民到門診部求診時，亦要先填寫健康申報表及個人資料。

退休人士嵇先生今日到醫院覆診及取藥，他稱原定於明年1月覆診，但因擔心受感染而延期至4月才覆診，亦已領取較多藥物，以避開疫情。他又說自己年紀大，一旦受感染，九死一生。市民關小姐陪同親友到醫院覆診，她稱不太擔心院內爆發，醫院比以前更加潔淨及嚴謹，探病人數亦有限制。她又指，理解醫院要接收病人，爆發難以避免。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日(27日)傍晚到醫院視察後表示，該院感染控制措施無問題，但探病人士有可能接觸過歌舞群組後未有交代，醫院都無辦法，加上該患者有末期癌症，認為情理上不可不准探訪，而院方已收緊探病措施。