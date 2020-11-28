疫情下遊學團取消　旅行社拒退款　議員促政府介入助追討

疫情下多間本地學校的遊學團受影響，有議員日前接獲多間學校投訴，指因疫情無法出團，卻被個別旅行社沒收大筆訂金或團費，他所收到的投訴涉及3間旅行社，「苦主」學校數目最新累計達28間，即比早前多4間，共涉36個遊學團近1,800名師生及家長，涉款近870萬港元。議員直指事態嚴重，日前已就此去信警務處反映，案件正由中區警區重案組調查，已有6間學校完成作供。他促請政府展開跨部門合作，協助相關學校追討團費，並堵塞有關政策和監管漏洞，避免再有同類事件發生。

議員葉建源今(28日)交代最新進展，指與部分學校先後與旅遊業議會及商務及經濟發展局代表會面，並獲旅議會協助跟進。該會自2月至今接獲34宗涉及遊學團的投訴個案，涉及4間旅行社，大部分正在等候排期處理。

葉續指，其中1間涉事旅行社(下稱旅行社A)，共涉及21間學校的28個遊學團，爭議金額逾760萬港元，即各校損失由4萬多港元至300萬港元不等。旅行社A除了單方面以學校「因私人理由取消」沒收學校訂金及團費外，至少有3間學校投訴被該旅行社「走數」，即旅行社在書面承諾退款，但退款限期過後，仍拒絕退款。校方難以與負責人取得聯絡，涉及超過200萬港元的退款石沉大海。

葉直指「苦主」學校遵從政府的防疫措施而迫不得已取消遊學團，並非無緣無故「甩底」，但涉事旅行社卻形容學校以私人理由取消遊學團，藉此沒收訂金或團費，屬不公平及不負責任。面對此情況，目前現行制度卻無相關管制。

葉建議教育局應與商經局及旅議會等協調，就今後可能出現類似的全港性取消遊學團的安排上，制訂完善協調和規管機制。同時要求商經局轄下的旅行代理商註冊處盡快調查涉事旅行社，包括旅行社的財務及被要求退款的狀況。如有足夠證據證實旅行社財政上無能力應付應退的團費，應及早介入及撤銷牌照，以保障公眾利益。