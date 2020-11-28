上海仔被捕：坐疫監第5天仍未被控　各界轟律政司投鼠忌器

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半後，本周日(22日)回港即被捕，曾經棄保潛逃的他，被捕後於本周二(24日)獲准保釋候查，正在尖沙咀喜來登酒店坐12日「疫監」，今日(28日)踏入隔離第5天，未見有人再送物件給他，酒店附近未有異樣。各界批評律政司「投鼠忌器」，未有盡快起訴涉及多宗刑事案件的「上海仔」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，「上海仔」在過去涉及的罪行，律政司未有作出起訴或是由於證據不足，但他以戴罪之身棄保潛逃是證據確鑿的，應需負上刑事責任，律政司「無理由唔追究」，否則會吸引更多人以為保釋期間出境沒有後果。事件拖了足足5日，陳指律政司的舉動令人質疑是否「投鼠忌器」，以及是否有保護傘。

議員葛珮帆表示，律政司理應加緊處理「上海仔」的案件，直言：「都拖咗咁多年，啲嘢都應該準備好啦，唔應該會咁慢！」她又認為，若「上海仔」完成隔離後可以外出，一方面會有潛逃的風險，另一方面多次犯事的「上海仔」亦會對市民的安全帶來隱憂。

葛估計，律政司一直拖延起訴「上海仔」或是基於人手不足，認為律政司應盡快檢視人手不足的情況，繼而解決問題，處理積壓的案件，否則愈遲進行起訴，證人的記憶或會出現影響力，情況只會對犯罪者有利。