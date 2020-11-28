麥美娟向段崇智發公開信　促中大校方洗脫「暴大」污名

在去年反修例風波期間，香港中文大學校園爆發激烈衝突。身兼中文校董的議員麥美娟今日(28日)向中大校長段崇智發公開信，內容提到中大的核心價值逐漸消失，在亞洲大學排名下跌3位，她對該校畢業生由去年至今被不少僱主或機構拒絕錄用感到十分痛心，期望校方展現捍衞學校核心價值決心，秉持創校學者一直以來以育人為本的信念，培養學生「博文約禮」的精神，全心全意捍衞中大校譽，盡心盡力洗脫「暴大」污名。

本身也是中大畢業生的麥美娟指出，由去年年中至今年的畢業禮期間，中大學生以暴力自居，自詡為「暴大」學生，認為中大「博文約禮」的校訓，已如輕煙消逝於校園中，她又以去年11月發生的中大衝突事件為例，批評有學生佔領二號橋堵塞吐露港公路，部分學生聯同校外人士大肆破壞校園，運入來源不明的物料製作汽油彈，將校園變成兵工廠，對中大沒有半點的憐惜，麥美娟表示她更重視是學弟和學妹的心，以甚麼手法追求公義和理想是關鍵所在。

麥美娟認為校訓中的「博文」代表不只學科的知識，也包括對世界的認知，但她看到不少學弟和學妹，在政治風暴中深陷漩渦，甚至用謊言和暴力，演繹別人灌輸的口號式信念，失去獨立思考的能力和純真的心智。

麥美娟又表示，作為中大人必須盡全力扭轉局面，挽回社會對中大的信心，改變市民對中大的負面印象。