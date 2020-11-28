九華書院辦網上中一入學簡介會　校長強調注重全人發展

近百年歷史的傳統名男校九龍華仁書院以自由、開明的校風著稱，孕育不少社會賢達。九華今日(28日)舉行網上中一入學簡介會，播放約1.5小時的預先錄影片段，簡介辦學宗旨、校園文化、收生要求等，高峰時期有約780人觀看。校長鍾衞良多次提及，九華講求學生「自省」、「自律」的能力，並注重學生全人發展，培育服務弱勢社群的社會領袖。

鍾衞良指，九華學生無論在學業，還是課外活動都相當傑出，去年有70%畢業生入讀三大，8位入讀醫科。校方尤其注重學生「自省」、「自律」的能力。校方安排學生每日10分鐘的自省時間，反思自己待人處事的態度，逐步改善錯誤，自省也有助加強學生的情緒管理能力、使其更注意個人言行舉止。他強調，校方提倡預防、糾正錯誤，而非懲罰學生。

同時，校方鼓勵學生發揮創意、服務弱勢社群，學生每年都需要做10小時的義工，疫情期間，學生自發捐贈口罩，以及教足不出戶的長者上網，更使用3D立體打印技術，製造面罩派發予老人院。學校也會組織海外義工團，到內地、柬埔寨、印尼等地做義工。

九華副校長衞穎賢表示，九華去年收到近700份申請，爭奪50個自行分配學位，約14人爭一個名額，惟僅約300人有面試機會。面試挑選準則由4個部分組成，第一部分為個人資料，滿分為25分，申請人之父親為九華校友，可加10分；兄長現就讀九華，可加10分；天主教徒可加5分。第二部分為學術表現及操行，考慮申請人小四至小六的學術成就，滿分為50分，中英語文能力各佔15分，數學及操行各佔10分。第三部分是其他成就，如音樂、體育等，滿分為20分。第四部分則是教育局提供的成績次第，滿分為55分。

總分最高的300位申請人將受邀面試，日期暫定為3月13日，受邀的申請人將一星期前透過電郵或郵件收到邀請。衞穎賢表示，由於疫情反覆，面試安排有機會變動，建議申請人密切留意學校網站的資訊。獲邀的申請人將面見2位老師，每人最多可給25分，其中文法及流暢度、詞匯及用語、發音及音調佔15分；原創性及創意佔5分；信心及態度佔5分。面試表現的總分為50分。

有意入讀九華的申請人，可於2021年1月4至18日遞交申請。九華網站提供詳細的文件清單，申請人需依所列次序排列，衞穎賢提醒，申請人不需提交小學推薦信。校方亦設有獎學金，幫助家庭經濟有困難的學生。