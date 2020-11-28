傳媒查詢油麻地唐樓大火樓宇紀錄　屋宇署稱涉公眾利益會提供

油麻地廣東道唐樓18死傷無情大火，揭示「三無大廈」管理問題，有傳媒就此向屋宇署處理查閱及複印樓宇紀錄，屋宇署今（28日）回應稱，基於公眾利益會提供有關資料。

屋宇署指，在處理根據《建築物條例》（第123章）第36G條提出查閱及複印私人樓宇紀錄的申請時，須根據《版權條例》（第528章）、《個人資料（私隱）條例》（第486章）及保密責任的規定作出考慮。

署方又稱，申請人於申請查閱圖則時，須符合《建築物條例》的要求，並聲明其申請的目的是否屬於《建築物條例》第36G（4）條所述的事宜，即關乎建築物的建造事宜，或用作確定某建築物或有關工程的落成或進行是否符合《建築物條例》或任何其他條文規定，或列明其他目的以便建築事務監督判斷是否符合公眾利益。有關人士會受《個人資料（私隱）條例》所規限，並須遵守《版權條例》的相關規定。

署方又稱，知悉該傳媒所報導的有關查閱樓宇紀錄的申請與近日發生的一宗大火有關，基於公眾利益會提供有關資料，並盡快聯絡有關傳媒以跟進申請。