私家醫生今起可強制病人檢測 多名醫生樣本瓶不足

新冠肺炎疫情失控，政府昨晚（27日）刊憲授權醫生為懷疑病人進行強制檢測，惟有大批私家醫生今早（28日）營業前仍未收到樣本瓶，直至下午結束營業後才收到一半樣本瓶，笑指已經「皇恩大赦」。有醫生批評措施倉卒，僅得一日時間準備，擔心如有疑似病人求診都無從交代，促港府加緊派發樣本瓶。

家庭醫生鄭志文表示，自己周四（26日）收到電郵通知相關規例後，翌日已即時申請50個樣本瓶，惟直至昨夜仍未有消息，延至今早結束營業前才收到25個樣本樽，笑稱是「皇恩大赦」；他直言，醫生利用專業知識有責任要求病人做檢測，但局方最少需給予一星期讓各方準備，他指現時臨時抱佛腳，若不幸今早遇上有病徵病人需做檢測，直言「都唔知點算」。他又擔心措施生效後會影響市民延遲求醫的情況。

另一家庭醫生林永和指，早於周三（25日）晚上收到電郵通知，並即時已申請樣本瓶，但他指同行並不是所有人都利用電郵收通知，部分可能用寄信形式，通知時間便會有所延誤。

林稱，自己今早開業前已收到25個樣本瓶，比原先訂的50個少一半分量，他指，截至中午只向一位病人發出強制檢測通知，因他已持續咳嗽數天，並需要照肺檢查。對於早前食衞局指如有「走漏」個案會由醫委會處理，他指，現時醫生收到的指引是局方不會刑罰醫生，若病人投訴醫生失當或失德可向醫委會投訴，與一般投訴程序無異。

此外，林指知道同行有兒科醫生要求取得50個糞便樣本包，但最終僅獲不足5個，他指嬰兒未必能夠抽取深喉唾液樣本，促局方盡快調整樣本包數量。

食物及衞生局發言人表示，在本月28日至下月11日的14日內，如註冊醫生於專業診治過程中，按臨床判斷懷疑某人已染上新冠肺炎，該醫生可發出書面指示，規定該人接受新冠肺炎核酸檢測。收到書面指示的人士應在指示發出日期的2天內完成檢測。